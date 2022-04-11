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حملة اعتقالات همجية يشنها الاحتلال في الضفة الغربية

حملة اعتقالات همجية يشنها الاحتلال في الضفة الغربية
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 26 مواطنًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

العالم - فلسطين

شنت قوات الاحتلال حملة دهم واسعة طالت مدن وأحياء وبلدات وقرى من مناطق متفرقة بالضفة، وسط عمليات تفتيش واسعة في منازل المواطنين والتنكيل بهم، وتخريب محتويات تلك المنازل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في أكثر من منطقة منها ميثلون في جنين، وفي المنطقة الشرقية من نابلس، وفي طولكرم وغيرها.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال محمود حجة، ومعن صلاح، من بلدة برقة شمالًا، فيما اعتقلت عزمي منصور، والمحرر فضل الكردي، وعادل حلاوة، رامي القني، وثائر العامر، وزياد العامر، وفراس فايز منصور، ولؤي ياسر العامر من كفر قليل جنوبًا.

وفي جنين، اعتقل محمد ربايعة من ميثلون جنوبًا، والأسير المحرر مصطفى عيد جواد (33 عامًا) من برقين.

واعتقل الاحتلال شادي طلوزي من مخيم طولكرم.

ومن الخليل، اعتقل القيادي في حماس إسماعيل النطاح من بلدة إذنا غربًا، فيما اعتقل حمزة أبو حسين، وبلال عبد العزيز من المدينة، وأحمد أبو شرار، وعبيدة الراعي من مخيم العروب شمالًا.

فيما اعتقل الأسير المحرر علي عصام سياغة من بلدة سلواد شرق رام الله.

وفي القدس، اعتقل الشبان، محمد زيتون، معاذ زيتون، تامر المحتسب.

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حملة اعتقالات همجية يشنها الاحتلال في الضفة الغربية

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