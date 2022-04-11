الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢
٠٩:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

عشرات الصهاينة يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الإحتلال..

عشرات الصهاينة يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الإحتلال..
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

إقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر إعلامية مقدسية، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وأعلنت جماعات "الهيكل" المزعوم عن عقد محاكاة كاملة لما يسمى"قربان الفصح" في منطقة القصور الأموية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى المبارك، عصر اليوم الاثنين.

وتأتي هذه الدعوة بعد "قمة حاخامية" عُقدت في "الأقصى"؛ لمناقشة فرض طقوس "الفصح" العبري فيه، وبعد دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة جماعات "الهيكل" بإدخال ما يسمى"قربان الفصح" إلى الأقصى مساء يوم الجمعة القادم (الرابع عشر من شهر رمضان).

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية؛ باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في المسجد.

روابط ذات صلة

القدس المحتلة تشهد توترا شديدا وسط تواجد كثيف لجنود الاحتلال

شاهد..رغم حواجز الاحتلال، الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

شاهد..في اول جمعة من شهر رمضان ..الإحتلال يطوق الاقصى بالحواجز

شاهد..الفلسطينيون يتساءلون هل نُصبح على انتفاضة ثالثة؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديوغرافيك.. مقاومو جنين يتأهبون لصد أي عملية اقتحام

عشرات الصهاينة يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الإحتلال..

من هو سفیر ايران الجدید لدى العراق 

لا زالت 'جنين' تقاوم وتصون الارض والعرض بدماء الشهداء

هل جاء 'المجلس الرئاسي' لتجديد التصعيد؟

وزير لبناني سابق يدعو اللبنانيين الفرنسيين لانتخاب ماكرون!