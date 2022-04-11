عشرات الصهاينة يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الإحتلال..

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر إعلامية مقدسية، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وأعلنت جماعات "الهيكل" المزعوم عن عقد محاكاة كاملة لما يسمى"قربان الفصح" في منطقة القصور الأموية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى المبارك، عصر اليوم الاثنين.

وتأتي هذه الدعوة بعد "قمة حاخامية" عُقدت في "الأقصى"؛ لمناقشة فرض طقوس "الفصح" العبري فيه، وبعد دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة جماعات "الهيكل" بإدخال ما يسمى"قربان الفصح" إلى الأقصى مساء يوم الجمعة القادم (الرابع عشر من شهر رمضان).

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية؛ باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في المسجد.