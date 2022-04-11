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خبراء يستبعدون أن تتسبّب زيادة إمدادات الغاز الجزائري إلى إيطاليا في أي مشاكل بين موسكو والجزائر

خبراء يستبعدون أن تتسبّب زيادة إمدادات الغاز الجزائري إلى إيطاليا في أي مشاكل بين موسكو والجزائر
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

استبعد خبراء روس أن تتسبّب زيادة إمدادات الغاز الجزائري إلى إيطاليا، بسبب التوتّر في العلاقات بين روسيا والدول الغربية، في أي مشاكل بين موسكو والجزائر.

العالم - الجزائر

وقال الكاتب الصحفي غينادي بيتروف في مقال على صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" المحلية، إنّ إيطاليا، وهي ثاني أكبر مستورد للغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي، تعتزم زيادة وارداتها من الجزائر وقطر.

"ولهذه الغاية، قام وفد حكومي إيطالي بزيارة الجزائر وقطر. وقد تمّ التوصل إلى اتفاق مع الجزائريين. وسيتم التوقيع عليه يوم الاثنين"، يضيف بيتروف.

ورغم تحوّل إيطاليا إلى الجزائر، فإنّ الخبراء لا يتوقعون مشاكل في العلاقات بين الجزائر وروسيا، يقول ذات المصدر.

ونقل كاتب المقال عن نائب مدير معهد إفريقيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية ليونيد فيتوني قوله إنّ: "كون الجزائر مورّدا تقليديا للغاز إلى أوروبا هو أمر واقع في العقود الأخيرة".

وأضاف فيتوني:"من غير المرجّح أن تلقي زيادة الإمدادات لإيطاليا بظلالها على العلاقات بين هذه الدولة وروسيا".

وتابع موضحا:"الاتحاد الأوروبي يتخلى في جميع الأحوال عن الغاز الروسي. وعليه، ليس من الضروري الحديث عن منافسة مباشرة بين البلدين (الجزائر وروسيا)".

وأكّد الخبير الروسي يقول:"من المرجّح أن تتقبّل موسكو ما يحدث بوصفه شيئا طبيعيا".

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