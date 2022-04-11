شاهد..الحرب في اوكرانيا، زيلنسكي يحذر وقديروف يتوعد

العالم - خاص بالعالم

الحرب مازالت مشتعلة في اوكرانيا فقد واصلت القوات الروسية قصف أهداف في الشرق الاوكراني وقالت مسكو بإن صواريخ عالية الدقة دمرت خلال الليل مقر كتيبة دنيبرو الأوكرانية في بلدة زفونيتسكي.

هذا ويدخل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف حليف روسيا على خط الاحداث، باعلانه إنّ القوات الروسية ستحرر لوغانسك ودونيتسك بالكامل في المقام الأول ثم سيستولوا على كييف وجميع المدن الأخرى.

وقال قديروف: "سيكون هناك هجوم، ليس على ماريوبول فحسب، ولكن أيضاً على أماكن ومدن وقرى أخرى في أوكرانيا، سنحرر جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بالكامل في المقام الأول، ثم نستولي على كييف وجميع المدن الأخرى".

وعقب التصريحاتٍ الروسية التي ركزت على ما اسمته بتحرير الشرق الأوكراني بعد اكتمال الأهداف الأولية للحرب، وإضعاف القدرة القتالية للقوات الأوكرانية، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الأوكرانيين الاستعداد لعمليات عسكرية روسية أكبر شرقي البلاد، مشددا على استعداد القوات الأوكرانية للرد على موسكو، هذا فيما تتوزاصل مناشدات زيلينسكي للقوى الغربية بدعم بلاده.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "يجب فرض عقوبات على جميع البنوك الروسية وفرض حظر نفطي روسي ، كما يجب حرمان آلة جرائم الحرب الروسية من قدرتها على التصرف".

وبالرغم من المناشدات، اعرب زلنيسكي ليس لدي الثقة في الحصول على كل ما يحتاجه من الولايات المتحدة.

وفي محاولة لطمانة كييف، اعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان انه بلاده ستقدم لأوكرانيا الأسلحة التي تحتاجها للتغلب على الروس لمنعهم من السيطرة على المزيد من المدن والبلدات.

وعلى نفس الخطى اكد الامين العام لحل الناتو ينس ستولتنبرغ، أن الحلف مصمم على مواصلة تعزيز دعم أوكرانيا، مشيراً إلى أن الحلف والاتحاد الأوربي متحدان تضامناً مع الشعب الأوكراني.

هذا فيما اوضح ستولتنبرغ سابقا أن الحلف يخطط لوجود عسكري دائم على حدود الدول الأعضاء، بهدف التصدي لأي عدوان روسي في المستقبل.

لكن في خضم الشد والجذب بين طرفي الصراع، هناك محاولات تبذل لانهاء النزاع فقد التقى المستشار النمساوي كارل نيهامر، الرئيس الاوكراني، ويتوجه الاثنين الى موسكو للقاءِ الرئيس فلاديمير بوتين، ليكون بذلك أول مسؤولٍ أوروبي يجتمع بالأخير منذُ بدءِ الحرب الاوكرانية.

وشدد نيهامر على ضرورة توقف الحرب وبان هذا يحتاج إلى فتح ممرات إنسانية ووقف إطلاق النار وإجراء تحقيق شامل في جرائم الحرب.