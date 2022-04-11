شاهد..ريف الحسكة امام كارثة انسانية جديدة فما السبب؟!

العالم - مراسلون

بعد يومين من الحصار الذي تمارسه قوات "قسد" المرتبطة بالقوات الأمريكية، خرج مخبز الحسكة الأول عن الخدمة بعد منع هذه القوات وصول مادتي القمح والمازوت إليه، وبهذا تكون المدينة على أبواب كارثة إنسانية جديدة، كون هذا المخبز يعد المخبز الحكومي الوحيد الذي يغذي أعداداً كبيرة من أهالي مدينة الحسكة ومن أحياء مختلفة، وهو الذي يعمل بطاقة إنتاجية مابين 25 إلى 30 طن يومياً.

وقال محافظ الحسكة غسان حليم خليل لقناة الملااسل قناة العالم: " هذه الافران تنتج يوميا مايقرب 30 طن يقدم للاخوة المواطنين، لا يوجد تميز بين داخل السيطرة وخارج السيطرة، لان المواطن هو المواطن السوري وعلينا خدمته، وهذا الحصار قد حرم المواطنين من هذه الكميات من الخبز التي كانت تقدم لهم يوميا، الحجة ان هناك حصار على منطقة شيخ مقصود في حلب، ولكن اقول لايوجد حصار على منطقة الشيخ مقصود وان المواد الغذائية تقدم بشكل سليم".

جهود حكومية تبذل في هذا السياق لمعالجة ما يمكن معالجته، واستنزاف جميع الحلول الممكنة كون المتضرر الوحيد هو المواطن السوري، فالمخابز الحكومية في هذه المحافظة توقفت عن العمل بشكل نهائي، بعد استيلاء مجموعات قسد على مخبز البعث الحكومي الوحيد أيضاً في مدينة القامشلي.

وقال مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بالحسكة عبدالله ناصر لمراسلنا: "دخلت قوات قسد الى حرم المخبز وقامت باخراج كافة العاملين وقوات االموجودة من اجل تنظيم الدور على باب المخبز والان المخبز توقف عن الخبز ودون انتاج منذ يومين، فيما هناك طلب شديد على مادة الخبز من الاهالي مما انعكس سلبا على حياة المواطنين للطلب على الخبز، بالنسبة لمخبز المساكن بالحسكة ايضا تم البارحة عدم السماح لسيارة الطحين القادمة من المطحنة بالوصول الى مخبز الحسكة الاول للتأمين كمية الدقيق اللازمة ومن يوم غد الى اليوم في المخابز في الحسكة والقامشلي متوقفة تماما عن الانتاج لعدم وجود اي مادة دقيق لدينا".

تصعيد ممنهج تمارسه هذه المجموعات بحق الأهالي في وقت واحد بين مدينتي الحسكة والقامشلي، وشل حركة الأسواق والمخابز لعدم وصول المواد الغذائية والخضروات إلى الأهالي في شهر رمضان المبارك، يبرز مرة أخرى الوجه الحقيقي لهذه المجموعات.

تلاشت الخطوط الحمراء التي تمس معيشة المواطن في الجزيرة السورية كيف لا وسلة سوريا الغذائية تبحث عن رقيف خبز تتحكم فيه مجموعات ارتهنت للمحتل الاميركي السابق الاكبر.

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