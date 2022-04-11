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مقتل وإصابة خمسة مسلحين بإنفجار عبوة ناسفة بريف الرقة

مقتل وإصابة خمسة مسلحين بإنفجار عبوة ناسفة بريف الرقة
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

قتل وأصيب خمسة مسلحين من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم قرب بلدة الهيشة بريف الرقة الشمالي.

العالم - سوريا

وذكرت وكالة سانا نقلا عن مصادر محلية "أن الفصائل الشعبية استهدفت بعبوة ناسفة سيارة عسكرية تقل مسلحين من ميليشيا “قسد” قرب بلدة الهيشة 55 كم شمال الرقة ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين منهم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة واحتراق السيارة.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” استقدمت تعزيزات من مسلحيها وفرضت طوقاً أمنياً حول المكان.

وتشهد الهجمات على مواقع وتحركات ميليشيا “قسد” كثافة منذ عدة أشهر جراء تصاعد الرفض الشعبي لها قتل خلالها العشرات من مسلحيها في أرياف دير الزور والحسكة والرقة وحلب.

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