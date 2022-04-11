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ائتلاف14 فبراير: شعب البحرين سيظل يواجه الوجود الأمريكي بكل حزمٍ

ائتلاف14 فبراير: شعب البحرين سيظل يواجه الوجود الأمريكي بكل حزمٍ
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير «إبراهيم العرادي»، أن شعب البحرين سيظل يواجه الوجود الأمريكي الداعم للديكتاتورية وحكم النظام الخليفي الدموي في البلاد بكل حزمٍ وإرادة.

العالم- البحرين

وقال العرادي في كلمةٍ نشرها «الائتلاف» عبر موقعه الإلكتروني؛ بمناسبة «اليوم الوطني لطرد القاعدة الأمريكية من البحرين»، إن «هذا اليوم الذي يأتي في أول يوم جمعة من شهر رمضان من كل عام، هو يوم للعزة والكرامة والمجد، وهو كفيل بأن يضمن لشعب البحرين مستقبلًا نظيفًا، ويحفظ له كرامته وسيادته الحرة».

وشدد على أن «هذا اليوم هو يوم لطرد كل الوجود العسكري والأمني، سواء كان بحريًا أو بريًا أو غيره، وأن شعب البحرين يرفض هذا الوجود العسكري الأمريكي الداعم للديكتاتورية والنظام الدموي، الذي لم يقدم شيئًا لشعب البحرين، غير التنكيل والتعذيب والقتل والأسر والتهجير» – على حد وصفه.

وأضاف أنه «عندما يطالب الشعب بطرد القاعدة الأمريكية من البحرين، أو أي قواعد عسكرية أو أمنية أخرى، فهذا يأتي من واقعٍ أنه يقرر كيف يكون شكل بلده وطبيعته السياسية والمدنية بشكلٍ عام، وأكد أن وجود القواعد العسكرية في البحرين غير شرعي وهو احتلال، لأنه يثبت حكمًا لا شرعية له، رغمًا عن الشعب الذي يرفض وجود النظام الحاكم وحلفائه الدخلاء».

ولفت إلى أن شعب البحرين سيظل يواجه هذا الوجود الأمريكي المقيت بكل حزمٍ وإرادة، وأنه لن يركع لأدوات القتل والتدمير المتآمرة عليه، ولا يفقه إلا لغة الكرامة.

وأشار إلى أنه من الجمعة الأولى من شهر رمضان، وهو «اليوم الوطني لطرد القاعدة الأمريكية»، إلى الجمعة الأخيرة وهو «يوم القدس العالمي»، سيثبت شعب البحرين أنه يمثل وجودًا أساسيًا في كسر الاستكبار العالمي، وطرد الشيطان الأكبر وذيوله الصهاينة من البحرين والمنطقة».

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