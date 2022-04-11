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شهباز شريف: سأطالب بفتح تحقيق حول تصريحات عمران خان

شهباز شريف: سأطالب بفتح تحقيق حول تصريحات عمران خان
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف إنه "سيطالب بفتح تحقيق حول تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان بشأن تدخل جهات خارجية لتغيير النظام ببلاده".

العالم ـ باكستان

وقال شريف، الذي انتخبه البرلمان الباكستاني اليوم الاثنين رئيسا جديدا للوزراء، إن البلاد تتجه لتسجيل أكبر عجز في الموازنة في تاريخها إضافة لعجز غير مسبوق في الميزان التجاري وميزان المعاملات الجارية.

وأضاف شريف في خطاب بعد أن فاز في التصويت البرلماني أن "حكومة عمران خان أساءت إدارة الاقتصاد وأن حكومته الجديدة ستواجه تحديا كبيرا لإعادته إلى المسار الصحيح"على حد تعبيره .

وأعلن رئيس البرلمان الباكستاني، إياز صادق، اليوم الاثنين، انتخاب شهباز شريف، رئيس حزب الرابطة الإسلامية المعارض، رئيسا للوزراء خلفا لعمران خان.

وحصل شهباز شريف على 174 صوتا، بينما لم يحصل منافسه شاه محمود قريشي، على أي أصوات نظرا لانسحاب كافة أعضاء حزب الإنصاف.

وكانت قناة "جيو" المحلية، قد قالت في وقت سابق، إن البرلمان صوت لصالح شهباز شريف لتشكيل حكومة جديدة للبلاد.

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شهباز شريف: سأطالب بفتح تحقيق حول تصريحات عمران خان

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