شاهد..دور بريطانيا في انتهاك حقوق الشعب البحريني

العالم - خاص بالعالم

وقال عبدالله الصالح في حديث لبرنامج "حديث البحرين" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن بريطانيا تمارس الانتهاكات والتجاوزات على الشعب البحريني، منذ استعمارها البحرين والى يومنا هذا.

واضاف، ان المفاصل الرئيسة لسياسة نظام البحرين بيد بريطانيا، وان كان اعلن الاستقلال في السبعينات، ولا لم يكن الا الخروج من الشباك والدخول من الابواب، مشيرا الى ان البريطانيين يحاولون بشتى الطرق ان يغطو على جرائم الانظمة التي يستعمرونها.

واوضح الصالح، ان بريطانيا رائدة في التعذيب، والسجون البحرينية تدار من قبل البريطانيين، مؤكدا ان كل مايوجد من مؤسسات في البحرين هي من اجل خدمة العائلة الحاكمة، وتثبيت حكم العائلة وقمع تطلعات البحرينيين ومصادرة حقوقهم والتعدي على حقوقهم.

هذا ويتعرض المعتقلون السياسيون لأبشع أساليب التعذيب في مبنى الاكاديمية الملكية للشرطة بالقرب من سجن جو المركزي الذي تشرف عليه وزارة الداخلية البحرينية.

وقال معتقلون سياسيون ان الاكاديمية الملكية للشرطة هي وكر تعذيب ممنهج، خصوصا أنها تدرس فنونه وعلى مستوى عال بالتعاون مع جامعة بريطانية تحوم شبهات كثيرة عن سر علاقتها مع النظام البحريني.

وتبدو الادلة على التعذيب في هذه الاكاديمية اكثر اثارة للقلق في ضوء تعيين العميد "فواز الحسن" مديرا عاما للاكاديمية المتلقي سابقا تتدريبا في الجامعة البريطانية.

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