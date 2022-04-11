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إصابة 4 مستوطنين رشقًا بالحجارة قرب القدس

إصابة 4 مستوطنين رشقًا بالحجارة قرب القدس
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أصيب 4 مستوطنين بجروح، اليوم الاثنين، إثر رشق شبان فلسطينيين مركبتهم بالحجارة شمال مدينة القدس المحتلة.

العالم-فلسطين

وكمن الشبان الثائرون لمركبة المستوطنين على الشارع الاستيطاني المؤدي لمستوطنة "نفيه يعقوب" المقامة على أراضي بيت حنينا، ورشقوها بالحجارة مما أدى إلى حادث مروري تسبب بإصابة 4 من ركابها، وفق حرية نيوز.

ونقل المستوطنون المصابون إلى مستشفى "هداسا" الإسرائيلي بالقدس.

وسبق أن أصيب فجر اليوم مستوطنان بجراح بعد إطلاق نار استهدف سيارات مستوطنين خلال محاولتها اقتحام منطقة قبر يوسف شرق نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين فروا من المنطقة، وأجبروا على الانسحاب منها بعد التصدي لهم بالرصاص.

وشهدت فلسطين المحتلة الأسبوع الماضي تصاعداً مستمراً في عمليات المقاومة، والمواجهات العنيفة مع الاحتلال، في عدة محاور تخللها تنفيذ عدة عمليات فدائية مؤثرة، شملت إطلاق الرصاص والطعن وإطلاق النار وإلقاء العبوات المتفجرة والحارقة.

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