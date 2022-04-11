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سبع سنوات على دخول جبهة النصرة إلى إدلب

الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

قبل سبع سنوات سيطرة المجموعات المسلحة على إدلب شمال غرب سوريا بعد هجوم واسع استمر 4 ايام.

العالم - صدى سوريا

راح ضحيته هجوم المجموعات المسلحة على إدلب شمال مئات الشهداء والجرحى والمفقودين من المدنيين والعسكريين، عدى عن تشريد عائلات كثيرة هربت من بطش الجماعات الارهابية التي اقتحمت احياء المدينة، حيث هام الاهالي الهاربون على وجوههم، واصبحت المحافظة قنبلة موقوتة تضم الالاف من الارهابيين من جنسيات مختلفة وعاش من بقى من المدنيين فيها ضروفا انسانية صعبة.

إدلب بعد سبع سنوات من الاحتلال من قبل "جبهة النصرة" موضوع حلقة برنامج "صدى سوريا" حيث يناقش هذا الموضوع من ضيف البرنامج:

عضو مجلس شعب إدلب فاطمة خميس

ممثل الحزب السوري القومي الاجتماعي في إدلب عاطف حورية

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