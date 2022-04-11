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مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون في المجال التعليمي

مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون في المجال التعليمي
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري بسام إبراهيم خلال لقائه اليوم رئيس منظمة اتحاد العالم المسيحي في روسيا أليكسي تشركيزوف والوفد المرافق تعزيز العلاقات العلمية والبحثية مع روسيا وتدريس اللغة الروسية في سورية وتطوير قدرات مدرسيها مع دعم قسم اللغة الروسية في جامعة دمشق.

العالم - سوريا

وأكد الوزير إبراهيم أهمية العلاقات السورية الروسية على المستوى السياسي والاقتصادي والتعليمي والثقافي لافتاً إلى المستوى العلمي المتميز الذي تتمتع به الجامعات الروسية والتي خرجت العديد من الكوادر العلمية التي تعمل وتدرس في الجامعات والمعاهد العليا السورية.

ونوه الوزير إبراهيم بالمنح المقدمة من الجانب الروسي للطلبة السوريين وإلى الدور المهم الذي تقوم به منظمة اتحاد العالم المسيحي من خلال إقامة النشاطات والمخيمات الطلابية التي تساهم في تطوير القدرات وتبادل الزيارات بين الجانبين وإقامة المؤتمرات العلمية داعياً إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات التي تساهم في تطوير ودعم العملية التعليمية والبحثية.

بدوره أعرب تشركيزوف عن استعداد الجانب الروسي للتعاون في مختلف المشاريع وتأهيل الكوادر وتفعيل عدد من الاتفاقيات وتطبيقها على أرض الواقع بما يخدم الشعبين الروسي والسوري مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون القائم بين الجامعات السورية والروسية والعمل على فتح آفاق جديدة تشمل المجالات كافة.

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