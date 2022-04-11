هشام شرف للمبعوث الأممي: صنعاء يدها ممدودة للسلام

العالم- اليمن

وقد أكد وزير الخارجية صنعاء على ضرورة تفهم العالم لمظلومية الشعب اليمني، والتي واجهها اليمنيون بالصمود في مواجهة العدوان العسكري والحصار الشامل بكل عزة وكرامة.

وأضاف شرف، بأن القيادة في صنعاء أكدت مراراً أن يدها ممدودة وما تزال ممدودة نحو السلام العادل والمشرف للشعب اليمني، موضحاً بأن الجدية في إظهار نوايا السلام من قبل الطرف الأخر وفي مقدمتهم دولتي العدوان السعودي الاماراتي لا بد أن تترجم إلى خطوات عملية وملموسة يشعر بها أفراد الشعب اليمني الذي يعاني من أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر أوجدها تحالف العدوان، وفي مقدمة هذه الخطوات عدم عرقلة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى ميناء الحديدة، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي دون أي عراقيل لوجستية او بيروقراطية أمام حركة الرحلات التجارية والمدنية وتنقل المواطنين اليمنيين ،بالاضافة الى الاهتمام ومعالجة موضوع إعادة صرف مرتبات كافة موظفي الدولة دون استثناء أو تمييز والتي ستساهم كثيرا في رفع المعاناة عن كادر الدولة الذي حرم من حقه في الراتب سنوات عديدة.

وأكد بأن تنفيذ تلك الخطوات الإنسانية ترسل رسالة إيجابية للشعب اليمني بأن هناك خطوات واقعية تتبناها الامم المتحدة ويتخذها الطرف الأخر للتأكيد على توجهه نحو السلام وبما يُهيئ المناخ للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مستدامة برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن .

وشدد على أهمية التزام الطرف الأخر ببنود الهدنة المؤقتة التي دخلت حيز التنفيذ برعاية الأمم المتحدة ، والتأكيد على ضرورة وقف الخروقات .

من جانبه أوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بأن هناك فرصة لتثبيت الهدنة المؤقتة وتحويلها إلى وقف إطلاق نار شامل وصولاً إلى تسوية سياسية سلمية شاملة مؤكداً على أن الشعب اليمني يستحق كل الدعم بعد المعاناة التي عانى منها.

كما حضر اللقاء معين شريم، نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، روكسانيه بازرجان، مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وأبريل لونجلي، كبير المستشارين بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.