الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مستشار النمسا بعد اجتماعه مع بوتين: اللقاء لم يكن وديا

مستشار النمسا بعد اجتماعه مع بوتين: اللقاء لم يكن وديا
الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل إعلام نمساوية أن الاجتماع بين الرئيس بوتين والمستشار النمساوي نهامر في قصر الكرملين بموسكو استمر لمدة 90 دقيقة.

العالم ـ أوروبا

وأفادت صحيفة "كرونين" النمساوية بانتهاء المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر، وأن الاجتماع قد استمر قرابة 90 دقيقة.

ونقلت الصحيفة عن المستشار النمساوي قوله إن اللقاء مع بوتين كان واضحا ومباشرا ولكن "لم يكن وديا".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في وقت سابق، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر اليوم الاثنين تخصص لمناقشة الوضع في أوكرانيا وتجرى في صيغة مغلقة.

وقال بيسكوف للصحفيين "المحادثة ستكون حول الوضع في أوكرانيا.."، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون خلف الأبواب المغلقة بناء على طلب الجانب النمساوي.

كما لم يستبعد بيسكوف مناقشة موضوع الغاز خلال اجتماع بوتين والمستشار النمساوي نظراً لأهميته بالنسبة لفيينا.

ووصل المستشار النمساوي كارل نهامر إلى موسكو، يوم أمس الأحد، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الكرملين: المستشار النمساوي يلتقي بوتين غدا الاثنين في موسكو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عالم غريب شديد الخطورة يملك غيوما من الصخور المتبخرة

دعوات للتصدي لاقتحامات الأقصى وذبح القرابين

تحرير 6 من أسرى الجيش واللجان في عملية تبادل محلية بجبهة مارب

مستشار النمسا بعد اجتماعه مع بوتين: اللقاء لم يكن وديا

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. خطاب السيد نصر الله وقدرات الحكومة الباكستانية الجديدة

تجمع العلماء: نطالب السفراء الاجانب بعدم التدخل في الشأن اللبناني