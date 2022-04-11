مستشار النمسا بعد اجتماعه مع بوتين: اللقاء لم يكن وديا

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وأفادت صحيفة "كرونين" النمساوية بانتهاء المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر، وأن الاجتماع قد استمر قرابة 90 دقيقة.

ونقلت الصحيفة عن المستشار النمساوي قوله إن اللقاء مع بوتين كان واضحا ومباشرا ولكن "لم يكن وديا".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف في وقت سابق، أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر اليوم الاثنين تخصص لمناقشة الوضع في أوكرانيا وتجرى في صيغة مغلقة.

وقال بيسكوف للصحفيين "المحادثة ستكون حول الوضع في أوكرانيا.."، مشيرا إلى أن اللقاء سيكون خلف الأبواب المغلقة بناء على طلب الجانب النمساوي.

كما لم يستبعد بيسكوف مناقشة موضوع الغاز خلال اجتماع بوتين والمستشار النمساوي نظراً لأهميته بالنسبة لفيينا.

ووصل المستشار النمساوي كارل نهامر إلى موسكو، يوم أمس الأحد، لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الوضع في أوكرانيا.