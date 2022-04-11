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السيد نصرالله يدعو للمشاركة الواسعة في يوم القدس العالمي

الإثنين ١١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أن ما يجري اليوم في فلسطين المحتلة له دلالات كبيرة فيما يتعلق بموضوع الصراع مع الاحتلال ومستقبل الكيان الاسرائيلي الغاصب، داعيا الجماهير العربية الاسلامية للمشاركة الواسعة في فعاليات يوم القدس العالمي.

العالم - خاص بالعالم

وقال السيد نصر الله في كلمة له مساء الاثنين حول آخر التطورات السياسية: "في الايام القليلة الماضية انا قرأت تصريحات لمعلقين اسرائيليين ولمحلليين وكتاب اسرائيليين يعترفون بهذه الحقيقة التي كنا نتحدث عنها خلال السنوات الماضية وهي انكم اذا كنتم تراهنون على يأس الشعب الفلسطيني، على انهيار ارادة الشعب الفلسطيني، على احباط الشعب الفلسطيني، على تخلي الشعب الفلسطيني عن فلسطين وقيته المقدسة وعن المقدسات انتم واهمون ومخطؤون".

وثمن السيد نصر الله بطولات الشعب الفلسطيني من اجل صنع حياة عزيزة وأملا بالوصول الى تحرير مقدسات الأمة. ودعا الجماهير العربية والإسلامية إلى المشاركة الواسعة في فعاليات يوم القدس العالمي الذي أعلنه سماحة الإمام الخميني قدس سره، في اخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل سنة.

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