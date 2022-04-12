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الكويت توقف إصدار تصاريح طائرات الدرون حتى إشعار آخر

الكويت توقف إصدار تصاريح طائرات الدرون حتى إشعار آخر
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أوقفت الكويت، إصدار التصاريح لاستخدامات الطائرات من دون طيار "الدرون"، نظراً لما تشكله من خطر على الحركة الجوية للطائرات.

العالم - الكويت

ونقلت صحيفة "القبس"، عن مصدر بالإدارة العامة للطيران المدني، قوله إن "تعليمات صدرت إلى جميع القطاعات العاملة في المطار، بضرورة أخذ إجراءات احترازية على السلامة الجوية من خلال اتخاذ الاحتياطات للاستخدامات الخاصة بالطائرات بلا طيار".

وأضاف المصدر، أن التعليمات نصت على وجوب قصر إصدار التصاريح على الجهات الحكومية فقط، وحتى إشعار آخر.

وتابع أن "إجراءات جديدة يتم الترتيب لها حاليا لمنع حالة الفوضى في استخدامات الطائرات بلا طيار، التي أصبحت تأثيراتها تهدد الحركة الجوية".

وأوضح المصدر أنه يجري الترتيب لوضع آلية تتسق مع قواعد وأنظمة سلامة الطيران الكويتية، موضحا أن من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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