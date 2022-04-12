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الأردن يستحدث "تأشيرة دخول جديدة" و"إقامة مؤقتة"!

الأردن يستحدث
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أنها استحدثت تأشيرة جديدة للدخول إلى المملكة لمدة خمس سنوات ولعدة سفرات ومنح الحاصلين عليها إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر.

العالم - الأردن

وذكرت الوزارة عبر بيان صحفي أن الوزير مازن الفرايه قرر استحداث تلك التأشيرة "بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها، وبما يسهم في جذب السياح والمستثمرين ورجال الأعمال، وتحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني".

وأضافت الوزارة أن القرار تضمن أيضا "السماح بمنح الحاصلين على هذه التأشيرة إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر من خلال المراكز الحدودية مباشرة، وعند كل مرة يدخل حاملها إلى المملكة".

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على مراجعة إجراءاتها باستمرار، بما يعزز مساهمتها في تشجيع الاستثمار، و"إيجاد البيئة الآمنة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الخاصة بتنقلهم من وإلى الأردن".

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