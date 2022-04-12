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تونس توقف تصدير الخضروات للحد من الغلاء والندرة

تونس توقف تصدير الخضروات للحد من الغلاء والندرة
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

قررت الحكومة التونسية، وقف تصدير الخضراوات والفواكه، في خطوة تهدف للحد من ارتفاع الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلية.

العالم - تونس

وقال المسؤول المكلف بالإعلام بوزارة التجارة محمد علي الفرشيشي، لوسائل الإعلام المحلية، إن القرار بوقف التصدير لفترة لم يتم تحديدها، يهدف إلى احتواء مشكلة الندرة في الأسواق والحد من الغلاء.

ويشكو التونسيون من ارتفاع لافت لأسعار الفواكه والخضروات منذ أسابيع زادت حدتها مع دخول شهر رمضان حيث بلغت عدة أضعاف سعرها الحقيقي، بجانب نقص كبير في بعض المواد الأساسية الاستهلاكية مثل السميد والدقيق والسكر والأرز.

وأرجع الفرشيشي زيادة أسعار بعض الخضروات إلى فترة تقاطع المواسم وتأخر جني المحاصيل.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس قيس سعيد المضاربين والمحتكرين بتعميق الأزمة وأصدر مرسوما تضمن عقوبات مشددة.

وأضاف الفرشيشي أن القرار سيكون له انعكاس على الأسعار وانسيابية السلع في الأسواق في الفترة القادمة.

وتعد تونس أبرز منتج عالمي لزيت الزيتون لكن التونسيين يشكون ارتفاع أسعاره في السوق المحلية، وبلغت قيمة صادرات تونس من الفواكه الطازجة 134 مليون دينار (4ر44 مليون دولار أمريكي) في 2021 وتذهب أغلب صادراتها إلى ليبيا.

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تونس توقف تصدير الخضروات للحد من الغلاء والندرة