الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢
١١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

القضاء العراقي يحسم قضايا أكثر من 1500 شخص قدموا من مخيم الهول

القضاء العراقي يحسم قضايا أكثر من 1500 شخص قدموا من مخيم الهول
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، اليوم الثلاثاء، حسم القضاء العراقي قضايا أكثر من 1500 شخص قدموا من مخيم الهول، فيما أشار الى أن الأمم المتحدة داعمة لمشروع غلق المخيم.

العالم - العراق

وقال أبو رغيف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مستشارية الأمن الوطني نجحت في استقبال أكثر من 450 عائلة بمعدل قرابة أكثر من 1700 شخص من مخيم الهول"، موضحاً أن "القضاء العراقي حسم قضايا أكثر من 1550 شخصاً".

وأضاف أن "الأمم المتحدة داعمة لمشروع غلق مخيم الهول، وأن مخيم الجدعة جاهز حاليا لاستقبال العائدين"، لافتاً الى أن "مخيم الهول مليء بالعراقيين ولا بد من حلول وخطوات لاحقة لاحتضانهم وإعادة احتكاك الأطفال والنساء مع المجتمع كون آباؤهم أو أزواجهن قتلوا أو اعتقلوا خارج العراق".

وشدد أبو رغيف على "ضرورة أن تعمل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ورجال الدين على ذلك بدعم دولي ومحلي واقليمي".

روابط ذات صلة

ميليشيا 'قسد' تخطف عددا من قاطني مخيم الهول للاجئين بالحسكة

العراق يدعو لتفكيك مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا 'قسد'

بلاسخارت تدعو  الى تصرف شامل وحاسم في ملف مخيم الهول

الأعرجي: مخيم الهول شرق سوريا يمثل تهديداً حقيقياً

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسة الحكومة التونسية تستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي

الصحة الايرانية: 2737 إصابة و 28 وفاة جديدة بكورونا

اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين

القوات التركية تدمر 11منزلا في قرى بريف الرقة الشمالي

انفوغرافيك.. من الذي يخرب العلاقات العربية - العربية؟

تونس توقف تصدير الخضروات للحد من الغلاء والندرة