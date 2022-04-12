مجموعة سرية تابعة للناتو تتجسس على سفن البحرية الروسية في أوديسا

العالم - روسيا

هذا ومن ضمن طاقم العاملين موظفون من شركة "تشي في كي نورد ستار سابورت الرومانية"، حيث استقى المصدر معلوماته عن مخبرين ضمن صفوف القوات الأوكرانية.

وأوضح المصدر، اليوم الثلاثاء: "في إحدى ضواحي أوديسا، توجد قاعدة سرية لمجموعة المراقبة التابعة للناتو، وهي مزودة بمعدات تسمح لك بتحديد الإحداثيات الدقيقة لأي سفينة في البحر الأسود، ضمن دائرة نصف قطرها يصل إلى 200 كيلومتر، وينتمي المتخصصون الرئيسيون لمجموعة تشي في كي نورد ستار سابورت الرومانية".

وبحسب المصدر، فإن هدف المجموعة هو "منع انتشار القوات الروسية في منطقة أوديسا، وتحديد مواقع السفن الحربية الروسية، كي تصبح تحت مرمى نيران صواريخ نبتون الأوكرانية المضادة للسفن".

وأعلن مكتب التحقيقات الأوكراني احتجاز عشر سفن روسية في ميناء أوديسا من أجل تأميمها لاحقا، وتقدر تكلفتها الإجمالية بـ 3.9 مليون دولار.

وأضاف المكتب في بيان: "منع محققو مكتب التحقيقات الحكومي، بمساعدة الحرس البحري لدائرة الحدود الحكومية، سحب ثماني سفن شحن روسية وناقلتين من أوكرانيا كانتا في مياه ميناء أوديسا لأغراض الصيانة الوقائية".