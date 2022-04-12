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زيلينسكي يحث بروكسل على فرض عقوبات على البنوك والنفط الروسي

الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

 من مطار فوستوتشني الفضائي بشرق روسيا وبرفقة حليفه الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو استعرض الرئيس الروسي العملية العسكرية في اوكرانيا،شارحا تفاصيلها ودوافعها ومؤكدا انها ستستمر لتحقيق اهدافها المرسوم.

العالم - خاص بالعالم

وأكد فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"موسكو لم يكن لديها خيار آخر سوى شن عملية عسكرية لحماية روسيا .الحملة العسكرية الروسية ستحقق أهدافها بلا شك، من ناحية نحن نساعد الناس وننقذهم، ومن ناحية أخرى نتخذ ببساطة إجراءات لضمان أمن بلادنا".

ميدانيا تلوح بالافق سيناريوهات جديدة قالت مصادر روسية ان القوات الاوكرانية بالتنسيق مع المخابرات البريطانية تعمل عليها وتتضمن بروباغندا عن استخدام الجيش الروسي اسلحة كيميائية ،في بعض مناطق الاشتباكات وتحديدا في ماريوبول على بحر ازوف جنوب اوكرانيا..

هنا في ماريوبول تدور اعنف المعارك وقد باتت المدينة على وشك السقوط عسكريا حيث نشرت القوات الروسية مشاهد لاستهداف ميناء المدينة بصواريخ اطلقت من البحر وذلك ضد المتطرفين الأوكرانيين المختبئين فيه وفي مصنع آزوف ستال.وفي جانب اخر كشف مصدر أمني روسي أن مجموعة مراقبة سرية تابعة لحلف الناتو بدأت العمل في أوديسا بهدف مراقبة السفن الروسية بالبحر الأسود.

وشرق اوكرانيا يضيق الخناق اكثر على القوات الاوكرانية المتواجدة في منطقة الدونباس حيث ترجح مصادر اوكرانية ان تشهد المنطقة معارك ضارية للسيطرة عليها من قبل الجيش الروسي والقوات الانفصالية المدعومة من موسكو.

في المواقف حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على جميع البنوك الروسية والنفط الروسي وتحديد موعد نهائي للتوقف عن استيرا.

وكان بوريل قد أشار الاثنين الى أن الجيش الروسي تخلى عن احتلال ​كييف​ ويعيد الآن تموضعه في الجنوب والشرق، مؤكدا أن ما يحصل يجعل الاوروبيين أكثر تصميما على مواصلة دعم أوكرانيا في المجالات الانسانية والعسكرية ومواجهة ما اسماها بالدعاية الروسية .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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