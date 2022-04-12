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المجلس العلمائي البحريني:

كيف يتحول الكيان الصهيوني صديقًا وتاريخه حافل بالإجرام؟

كيف يتحول الكيان الصهيوني صديقًا وتاريخه حافل بالإجرام؟
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

ندد رئيس المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين «السيد مجيد المشعل»، بتطبيع العلاقات بين النظام الحاكم في البحرين والكيان الصهيوني الغاصب.

العالم- البحرين

وقال السيد المشعل "هل من المعقول أن يتحول الكيان الصهيوني المؤقت صديقًا، وتاريخه حافل بالإجرام بحق المسلمين والعرب، فتطبع معه العلاقات وتمد الجسور؟" .

وأشار إلى التاريخ الدموي للكيان الصهيوني؛ من اعتداءاتٍ وممارساتٍ ضد العرب والمسلمين، فضلًا عن تشريد وقتل الآلاف، واغتصاب الأراضي العربية والإسلامية".

وأضاف أن "التطبيع الذي يتبناه أهل الحكم منبوذ شعبيًا وبشكلٍ تام، فالشعب يُندد به ولن يقع فيه، ولن ينسى تاريخ الصهاينة الدموي والتدميري".

وكانت حكومة البحرين، وقعت اتفاقية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني برعايةٍ أمريكيةٍ منتصف سبتمبر/ أيلول 2020، فيما تم الإعلان من المنامة عن تدشين علاقتهما الدبلوماسية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، والتي تسمح بتبادل السفارات والسفراء وتدشين رحلاتٍ جوية، إلى جانب مذكرات تفاهمٍ في مجالاتٍ مختلفة.

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