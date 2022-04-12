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فريق فرنسي إلى أوكرانيا للتحقيق في "جرائم حرب"، وروسيا تعلق

فريق فرنسي إلى أوكرانيا للتحقيق في
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت فرنسا الثلاثاء، إرسال فريق عسكري بينهم خبراء طب شرعي إلى أوكرانيا، للعثور على أدلة بشأن ارتكاب روسيا "جرائم حرب".

العالم - اوروبا

وقالت وزارتا الداخلية والعدل الفرنسيتين في بيان، إن إرسال الفريق يهدف "لمنع إفلات من ارتكبوا جرائم حرب من العقاب"، إثر مقتل مدنيين في محيط العاصمة كييف، بحسب ما نقلته صحف فرنسية.

وأشار البيان المشترك إلى أن الفريق يضم طبيبين شرعيين و15 من خبراء مسارح الجرائم والتشخيص من المعهد الوطني لبحوث الجريمة في الدرك الفرنسي.

وأكد أن الفريق سيقدم دعمًا ملموسًا للمسؤولين الأوكرانيين والدوليين للتحقق من وقوع مذابح وتحديد الأدلة وجمعها.

من جانبه، قال سفير باريس لدى كييف إتيان دي بونسن، عبر تويتر، إنه فخور باستقبال الفريق في مدينة لفيف الأوكرانية، مشددًا أن فرنسا أول بلد يقدم مساعدة من هذا النوع.

بالمقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الفريق الفرنسي "لن يقوم بتحقيقات حيادية".

وكانت النائبة العامة الأوكرانية إيرينا فينديكتوفا، أعلنت عن العثور على جثث 1222 مدنيًا في محيط كييف فقط، و"وقوع جرائم حرب وضد الإنسانية في كافة أنحاء أوكرانيا".

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