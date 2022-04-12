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أمير عبد اللهيان ينتقد انعدام الأمن للبعثات الدبلوماسية الإيرانية في أفغانستان

أمير عبد اللهيان ينتقد انعدام الأمن للبعثات الدبلوماسية الإيرانية في أفغانستان
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعرب وزير الخارجية الايرانية عن عدم رضاه من انعدام الترتيبات اللازمة لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الإيرانية في أفغانستان ، والتي هي مسؤولية الدولة المضيفة.

العالم - ايران

وقام وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان ، عقب الأحداث التي وقعت أمس في الاعتداء على بعثات الجمهورية الإسلامية الايرانية في أفغانستان ، باجراء اتصال هاتفي مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في كابل وكذلك القنصل الايراني في هرات والاطمئنان على سلامة جميع الزملاء العاملين في هذه البعثات .

وأعرب وزير الخارجية في هذا الاتصال الهاتفي عن عدم رضاه من انعدام الترتيبات اللازمة لأمن البعثات الدبلوماسية التي هي من مسؤولية الدولة المضيفة.

في إشارة إلى محادثاته الأخيرة مع المشرف على وزير خارجية الحكومة الأفغانية المؤقتة في الصين ، أكد أمير عبد اللهيان أن توفير الأمن الكامل للبعثات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الايرانية هو مسؤولية الحكومة الأفغانية الحالية وعليها ان تقدم الايضاحات حول الاعتداء على السفارة الإيرانية في كابول وقنصليتنا العامة في هرات.

وأضاف وزير الخارجية الايراني: يجب توخي الحذر من مؤامرة الأعداء المشتركين في هذا الصدد.

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أمير عبد اللهيان ينتقد انعدام الأمن للبعثات الدبلوماسية الإيرانية في أفغانستان