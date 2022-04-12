تفاصيل إصابة13 شخص بإطلاق النار بمحطة قطارات أنفاق في نيويورك

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار محمود الى أنه مازال المتهم الفاعل الذي ارتكب تلك الجريمة طليقا حيث يجري حاليا البحث عنه وتعقبه بكافة الوسائل ولا يعتقد انه سيتمكن من الفرار في هذه المنطقة بسبب وجود كاميرات المراقبة.

وأضاف حسين أن الاعتماد بما يسمى بالمادة الثانية من الدستور الأمريكي بحرية حمل السلاح للمواطنين الأمريكيين يزيد من عمليات ارتكاب جرائم القتل تلك مع النهب والسرقة بالقوة.

وكان قد جرح 13 شخصا على الأقل بإطلاق نار صباح الثلاثاء في المترو في حي بروكلين بنيويورك حيث عثر أيضا على عبوات ناسفة، وفق الدفاع المدني والشرطة.

وكان قد أوضح المتحدث باسم الدفاع المدني أنه تم العثور على "عبوات ناسفة لم تنفجر"، لكن بحسب تغريدة للشرطة "لا توجد عبوات ناسفة قابلة للتشغيل في الوقت الحالي".

ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شارع 36 والجادة الرابعة في بروكلين حيث وقع الحادث، سرقة مئات السترات المضادة للرصاص في نيويورك كان من المنوي إرسالها إلى أوكرانيا.

وأكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك في وقت سابق أنه "عند الساعة 08,27 تلقت الشرطة اتصالا عاجلا من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق" في بروكلين.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني، أطلقت "عدة أعيرة نارية" وأصيب "13 شخصا"، وقالت الحاكمة الديموقراطية لولاية نيويورك كاثي هوشول إنها تتابع الوضع ويتم إطلاعها على مستجدات التحقيق في الحادث.

في الربع الأول من عام 2022 (من 1 كانون الثاني/يناير إلى مطلع نيسان/أبريل) ارتفع عدد عمليات إطلاق النار في نيويورك من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقا لأرقام شرطة نيويورك الصادرة الأسبوع الماضي.

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