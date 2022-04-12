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وزير الحرب الاسرائيلي يعلن زيادة قواته بالضفة وبدء ترميم جدار الفصل

الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

تحت عنًوان سياسة"العصا والجزرة" تعمل قوات الاحتلال في الضفة الغربية، لكن الًواقع ان العصا هي لسان الحال الاحتلال لعلمه بان الفلسطينيين لن يتقبلوا جزرته المزعومه.

العالم - مراسلون

خلال ساعات اكثر من 20 فلسطينيا اعتقلوا في الضفة الغربية في مناطق متفرقه منها ضمن الحملة الامنية الاسرائيلية المستمرة في اثر عمليات المقاومة في الداخل المحتل.

مسرح الاحداث الرئيس كان في الساعات الماضية مدينتي جنين التي يحاصرها الاحتلال ويضيق عليها ومدينة نابلس التي اعترف الاحتلال باستهداف احدى سياراته العسكرية فيها.

ويبدو ان الاحتلال بدأ يتحرك بالفعل على الارض ضمن نظرية امنية عنوانها قمع الفلسطينيين ومنع الانفجار،.

وزير الحرب الاسرائيلي بيني جانتس اعلن عن زيادة قواته في الضفة الغربية وعلى بدء العمل في ترميم جدار الفصل العنصري وزيادة مساحته لمنع المقاومين من الوصول الى الداخل المحتل.

لكن مراقبين للشان الاسرائيلي يرون ان هذه الاجراءات للاستهلاك المحلي لان جدار الفصل العنصري كاملا لم يمنع المقاومة من الوصول الى قلب الكيان.

الاحتلال الاسرائيلي يعيش ازمتان احداهما مع الفلسطينيين في عدم كسر شوكته، والاخرى مع الذات في غياب هيبة الردع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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