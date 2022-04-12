سفير اليمن في إيران: التفاوض يجب أن يكون يمنيا سعوديا

العالم- اليمن

واعتبر الديلمي في تصريح لقناة المسيرة أن ما قامت به السعودية مؤخرا من إنشاء مجلس لا شرعية له هو محاولة للالتفاف على أن العدوان سعودي أمريكي.

ونوه بما ذكره السيد حسن نصرالله والموقف الإيراني في فيينا وجولات التفاوض مع السعودية الذي أكد أن مسألة اليمن يجب أن تبحث مع اليمنيين في صنعاء.

وبشأن اللقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مبنى وزارة الخارجة بطهران أوضح الديلمي أنه تم مناقشة مع الجانب الإيراني ما أنجز خلال الفترة الماضية وضرورة الالتزام بالهدنة من الأمم المتحدة ودول العدوان، مضيفا إن هذه الهدنة قد تكون بابا لوقف إطلاق النار ورفع الحصار بشكل كامل وإنهاء الاحتلال في حال كانت النوايا صادقة لدى الطرف الآخر.