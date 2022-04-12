بيان توضيحي لحركة أمل حول انفجار بنعفول في جنوب لبنان

العالم ـ لبنان

وفي بيان أصدره اليوم ذكر المكتب أن قرابة الساعة الثانية من فجر اليوم الثلاثاء، وقع انفجار في مبنى ملاصق لمبنى بلدية بنعفول الجنوبية- قضاء صيدا، والذي يشغل جزء منه الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية، مضيفًا أن المعلومات الأولية، تؤكد أنه نتيجةً لاحتكاك كهربائي، نشب حريق أدى إلى انفجار قوارير الأوكسيجين المخزّنة في المبنى، والتي كانت مخصصة لحالات كورونا في البلدة.

ولفت إلى أن الانفجار أدى إلى ارتقاء الأخ المجاهد علي توفيق الرز نجل رئيس البلدية توفيق الرز شهيدًا، بالإضافة إلى وقوع عدد من المصابين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى الراعي في صيدا.

و عصر اليوم شيّعت حركة أمل وكشافة الرسالة الإسلامية الشهيد علي الرز الذي قضى في الانفجار العرضي في مركز متطوعي الدفاع المدني التابع لجمعية الرسالة للاسعاف الصحي في بلدة بنعفول.

وشارك في التشيّيع حشدٌ من مسؤولي حركة أمل يتقدمهم عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي، ممثلًا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية، ولفيفًا من العلماء وقيادات حزبية وفعاليات اجتماعية وحشدٍ من أبناء بلدة بنعفول والجوار.

مراسم التشيّيع انطلقت من النادي الحسيني في البلدة بعد احتفال تأبيني ألقى فيه مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله كلمة باسم الحركة، نوه فيها بمناقبية الراحل ومسيرته الرسالية.

وجاب موكب التشييع شوارع البلدة، وصولًا إلى مدافنها حيث أدّى الصلاة على جثمان الشهيد، الشيخ حسن عبد الله، ليوارى بعدها الثرى.