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وسائل إعلام كندية: عاصفة ثلجية قوية تضرب وسط البلاد

وسائل إعلام كندية: عاصفة ثلجية قوية تضرب وسط البلاد
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت قناة "سي بي سي" التلفزيونية أن مقاطعات وسط كندا تستعد لعاصفة ثلجية قوية.

العالم-الامریکیتان

وحسب مركز الأرصاد الجوية الوطني الكندي، ستبدأ الثلوج بالتساقط بكثافة ليلة الأربعاء في الأجزاء الجنوبية من مقاطعتي مانيتوبا وساسكاتشوان، وكذلك في الجزء الشمالي الغربي من أونتاريو، وستصاحبها رياح قوية.

وتابع أنه بحلول صباح يوم الجمعة، يمكن أن يسقط ما يصل إلى 80 سم من الثلوج في هذه المناطق، وهذا أكثر بثلاثة إلى 10 أضعاف من معدل الهطول الشهري في أبريل.

وكشفت تقارير عن إلغاء بعض الرحلات الجوية في مطارات المنطقة. وإغلاق المدارس يوم الأربعاء. وناشدت السلطات السكان بالتزود بالطعام والماء لمدة ثلاثة أيام نظرا لسوء الأحوال الجوية.

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وسائل إعلام كندية: عاصفة ثلجية قوية تضرب وسط البلاد

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