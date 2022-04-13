وسائل إعلام كندية: عاصفة ثلجية قوية تضرب وسط البلاد

العالم-الامریکیتان

وحسب مركز الأرصاد الجوية الوطني الكندي، ستبدأ الثلوج بالتساقط بكثافة ليلة الأربعاء في الأجزاء الجنوبية من مقاطعتي مانيتوبا وساسكاتشوان، وكذلك في الجزء الشمالي الغربي من أونتاريو، وستصاحبها رياح قوية.

وتابع أنه بحلول صباح يوم الجمعة، يمكن أن يسقط ما يصل إلى 80 سم من الثلوج في هذه المناطق، وهذا أكثر بثلاثة إلى 10 أضعاف من معدل الهطول الشهري في أبريل.

وكشفت تقارير عن إلغاء بعض الرحلات الجوية في مطارات المنطقة. وإغلاق المدارس يوم الأربعاء. وناشدت السلطات السكان بالتزود بالطعام والماء لمدة ثلاثة أيام نظرا لسوء الأحوال الجوية.