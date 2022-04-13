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"قسد" تواصل حصار الحسكة.. تفاقم الأوضاع المعيشية للأهالي

الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

واصلت ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي لليوم الرابع على التوالي حصارها لمركز مدينة الحسكة مانعة دخول المواد الأساسية إليها وذلك بالتوازي مع استمرار إقفالها مخبز البعث في مدينة القامشلي وحرمان المواطنين من لقمة العيش.

العالم-سوريا

وأكد مدير فرع المخابز في المحافظة عبد الله الهصر في تصريح لمراسل سانا استمرار توقف المخابز في مدينة الحسكة جراء منع ميليشيا (قسد) إدخال الطحين والمحروقات إلى مركز المدينة الأمر الذي تسبب بأزمة كبيرة في توفر المواد الغذائية والأساسية وزيادة في الطلب على مادة الخبز ولا سيما أن المخابز المتوقفة كانت تؤمن احتياجات مدينة الحسكة.

وفي القامشلي أشار الهصر أيضاً إلى استمرار توقف مخبز البعث بعد استيلاء ميليشيا (قسد) عليه بقوة السلاح وطرد العاملين فيه ومنع المواطنين من الاقتراب منه مؤكداً سعي الجهات المعنية لإيجاد حل لمشكلة توقف الأفران كأولوية أولى تمهيداً لوضع حد لهذه الانتهاكات بالكامل ومنع الميليشيا من الاستمرار في انتهاكاتها حق المواطنين ولقمة عيشهم.

وأمس شددت ميليشيا (قسد) حصارها على مركز مدينة الحسكة وقامت بإغلاق كامل المداخل المؤدية إلى مركز المدينة ومنعت دخول المواد الغذائية والطحين والمحروقات وتوقف العمل في مخابز مركز المدينة ما تسبب بأزمة خانقة وخاصة مع زيادة الطلب خلال شهر رمضان المبارك.

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