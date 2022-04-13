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قد لا يكون قائدا جيدا ولكنه ممثل بارع 

قد لا يكون قائدا جيدا ولكنه ممثل بارع 
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

العالم - سبورتي

الرئيس الاوكراني فولودیمیر زيلينسكي، قد لا يكون قائدا جيدا ولكنه ممثل بارع

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قد لا يكون قائدا جيدا ولكنه ممثل بارع 

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