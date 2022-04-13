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الكشف عن هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بمحطة بروكلين

الكشف عن هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بمحطة بروكلين
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، أن المشتبه به في حادث إطلاق النار في محطة مترو الأنفاق ببروكلين يُدعى فرانك جيمس.

العالم-الاميركيتان

وقالت الشرطة في بيان إنه لم يكن هناك ضباط شرطة في محطة مترو الأنفاق ببروكلين أثناء إطلاق النار، مضيفة أن الدوافع وراء عملية إطلاق النار لا تزال مجهولة.

وأضافت الشرطة حددنا موقع شاحنة يُعتقد أنها مرتبطة بالمشتبه به في الحادث، مضيفة أنه كان قد استأجر شاحنة في فيلادلفيا.

كما أعلنت الشرطة رصد مكافأة بقيمة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات بشأن المشتبه به، لافتة إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب منخرطة في التحقيق حول عملية المترو.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 16 شخصا على الأقل في حادث إطلاق النار الذي وقع في محطة مترو أنفاق بحي بروكلين في ولاية نيويورك الأمريكية، وقالت الشرطة إن أحد المصابين في حالة حرجة.

وأصدرت إدارة شرطة نيويورك تحذيرا للمنطقة المتضررة، وقالت: "بسبب التحقيق، ينبغي تجنب منطقة شارع 36 ومنطقة الجادة الرابعة في بروكلين، توقعوا (تواجد) سيارات الطوارئ والتأخير في المنطقة المحيطة".

وقال مسؤول في إنفاذ القانون إن إدارة شرطة نيويورك لا يمكنها تأكيد تقارير وسائل الإعلام عن وجود عبوات ناسفة متعطلة في مترو أنفاق المدينة الذي وقع به إطلاق النار.

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