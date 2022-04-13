امريكا تعقد اجتماعا مع أكبر 8 شركات دفاعية لدعم أوكرانيا

العالم-الاميركيتان

وأوضح مسؤول في البنتاغون أن الوزارة ستعقد اجتماعا مع أكبر 8 شركات دفاعية في البلاد، تحضره نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "سنبحث مقترحات الصناعة لتسريع إنتاج الأنظمة الحالية ولتطوير قدرات جديدة وحديثة ضرورية للمساعدة الأمنية المستمرة من الوزارة لأوكرانيا والاستعداد طويل الأمد للقوات الأمريكية والقوات المتحالفة / المشتركة".

وأشار المسؤول أن الاجتماع الذي سيحضره ممثلو عمالقة الدفاع مثل رايثيون ولوكهيد مارتن وبوينغ ونورثروب غرومان سيناقش المساعدات لأوكرانيا.

وبين أن الاجتماع سيبحث أيضا الاستعدادات لتلبية احتياجات أوكرانيا على المدى القصير والطويل والدول التي تزود كييف بالسلاح والذخيرة من مخزوناتها الخاصة.

والثلاثاء، أعلنت الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، بحث مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحاجة لتسريع المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى أوكرانيا.