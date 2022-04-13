شاهد.. اهانة بروتوکولية سعودية لرئيس الحكومة اللبناني

العالم - خاص بالعالم

واعتبر بزي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان اهم شئ في المائدة الذي اقامها السفير السعودي بمساعدة فرنسا في لبنان، هو التوقيت، فلبنان علی منعطف له علاقة باستحقاق نيابي يليه بعد 5 أشهر استحقاق رئاسي في ظل أزمة اجتماعية اقتصادية خانقة وفي ظل حالة استهداف سياسي مستمر لحالة المقاومة في لبنان وفي ظل عودة سعودية مترافقة مع ازمة مفتعلة عاشها لبنان علی مدی 5 أشهر.

وأكد ان عودة السعودية الی لبنان، مرتبطة بمسار فرنسي - سعودي ابتدأ منذ الاتصال الشهير من الرئيس الفرنسي مكرون وولي العهد السعودي بن سلمان برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي.

وأضاف بزي ان العودة ايضاً تتزامن مع التفاهم المبدئي مع صندوق النقد، والاهم من ذلك، تزامنها مع الهدنة التي حدثت في اليمن.

وأوضح ان السفير السعودي يحاول ان يظهر مدی حيوية عودته الی لبنان وكان من المفترض ان يزور رئيس الجمهورية ابتداءاً، لكنه دعی رئيس الحكومة الی مائدة طعام وسيزوره فيما بعد في قصر بعبدا.

وشدد بزي علی ان هذه الطريقة من اللقاء مع رئيس الحكومة ليست لائقة برئيس الحكومة.