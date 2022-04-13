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روسيا: مزاعم امريكا حول استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا ما هي إلا معلومات مضللة

روسيا: مزاعم امريكا حول استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا ما هي إلا معلومات مضللة
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إنّ مزاعم امريكا وأوكرانيا بأنها قد تستخدم أسلحة كيميائية في أوكرانيا، ما هي إلا معلومات مضللة؛ لأنّ موسكو دمرت آخر مخزوناتها الكيميائية في عام 2017.

العالم-روسيا

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، أمس الثلاثاء، أنها تتحقق من مزاعم بأنّ روسيا ربما استخدمت أسلحة كيميائية في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، أمس الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة قلقة من أن تسعى روسيا للجوء إلى أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن، في بيان، إنّ متطرفين أوكرانيين يستعدون لترويج مسألة استخدام أسلحة كيميائية، وإنّ المتحدث باسم وزارة الخارجية برايس "ينشر معلومات مضللة".

من جانبه، رجح وزير الخارجية الأميركي، الثلاثاء، أنّ روسيا تسعى لاستخدام "مواد كيميائية" في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بمبنى وزارة الخارجية الأميركية، نقلتها وسائل إعلام محلية منها شبكة "سي أن أن".

وقال الوزير الأميركي، رداً على سؤال حول التقارير التي تتهم روسيا باستخدام مواد كيميائية في مدينة ماريوبول الأوكرانية: "نحن لسنا في موقف يمكننا فيه تأكيد أي شيء، ولا أتوقع أنّ الأوكرانيين كذلك".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه من غير الممكن التوصل إلى استنتاجات مؤكدة مئة بالمئة بشأن ما إذا كانت القوات الروسية استخدمت أسلحة كيميائية في مدينة ماريوبول.

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روسيا: مزاعم امريكا حول استخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا ما هي إلا معلومات مضللة

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