ايران توزيع أكثر من مليون سلة غذائية في شهر رمضان المبارك

العالم - خاص العالم

شهر رمضان شهر الرحمة والغفران حيث تتجلى حقيقة هذا الشهر الفضيل عبر الانشطة الاجتماعية والانسانية التي تتبلور على شكل اعمال خيرية ... فرق تطوعية وجهادية بادرت للقيام بمجموعة من الاعمال الخيرية التي من شأنها مساعدة الممحتاجين

وقال نائب القائد العالم لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي "هذا الشهر هو شهر ضيافة الله ويجب ان تتضاعف الاعمال الخيرية كتقديم المساعدات للمحتاجين اعتبارا من اليوم وتلبية لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية بضرورة مساعدة المحتاجين سيتم توزيع مليون ونصف المليون حزمة معيشية بين المحتاجين في جميع انحاء البلاد".

وتأتي هذه الخطوات في اطار الاعمال الخيرية المتعددة التي تقام في ايران وخاصة في الشهر الفضيل حيث يتميز هذا الشهر في ايران بمزيد من التكافل الاجتماعي والتآزر الانساني بين جميع طبقات الشعب وخصوصا في ظل الضغوط الخارجية التي تتعرض لها البلاد في الاونة الاخيرة

وأكد قائد فيلق سيد الشهداء العميد أحمد ذوالقدر انه بمساعدة الجمعيات الخيرية وفي شهر رمضان المبارك نشهد المرحلة الثالثة العشرة من ممارسة العون للمحتاجين بعد تفشي كورونا في هذه المرحلة حاولنا تحديد الاشخاص الجدد الذين لم يتم تغطيتهم من قبل المنظمات مثل لجنة الاغاثة والرعاية الاجتماعية".

اذا هو التكافل الاجتماعي الذي يرسخه الايرانيون عملا بتوصيات مفجر الثورة وقائدها والتي تقوي الروح الجماعية وهي السبيل الافضل للخروج من كلا الازمات التي تعرضت وتتعرض لها البلاد.