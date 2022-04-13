الافغان ينتفضون استنكارا للاعتداء على السفارة الإيرانية في هرات

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بالورود قدموا الى مقر السفارة الايرانية في كابل للتعبير عن عن استنكارهم للمواقف الشاذة التي تسعى لضرب العلاقات الاخوية الافغانية - الايرانية، وامتناناً وشكراً للجمهورية الاسلامية على جهودها لمساندة ودعم الشعب الافغاني واستضافة ملايين المهاجرين الافغان داخل ايران.

‏المشاركون في الوقفة التضامنية أكدوا تمسكهم بالإبقاء على أواصر الأخوة وحُسن الجوار مع الجارة ايران وحذروا من دسائس تقوم بها ايادي خفية تقف وراء نشر مقاطع مفبركة وقديمة تدعي اساءة معاملة المهاجرين الافغان في ايران نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً بهدف أحداث فتنة بين الجارين.



‏وقالت إحدى المشاركات "لا تستطيع حكومة اية دولة ان تفرق بين البلدين ذو اللغة الواحدة وسيكون شعارنا لأخر لحظة في حياتنا أننا لن نخضع تحت سلطة أمريكا واسرائيل وما دمنا أحياء سنبقى ندافع عن حكومة ايران الشريفة"

السفارة الإيرانية في كابول أكدت، أن بث مقاطع مزيفة وقديمة يهدف إلى تقويض العلاقات التاريخية بين البلدين، والسفير الايراني شدد على أن المسؤولين الايرانيين تصدوا لمخطط لأثارة العداء بين الشعبين وحث المسؤولين الافغان على تحمل مسؤولياتهم.

‏وقال الدكتور بهادر امينيان سفير ايران في كابل "المسؤولين لم يستطيعو أن يسيطرو على الوضع واستطاع المخربين ان يصلو الى اهدافهم نوع ما واستطاعو ان يفتعلو بلبلة وينتظرو ردة فعلنا هاجمو قنصليتنا في ولاية هرات وسفارتنا وينتظرونا منا العمل بالمثل"

وتستضيف ايران ملايين المهاجرين الافغان، وقد ارتفع الرقم عقب موجة الهجرة الجديدة اثر التحولات السياسية الاخيرة في افغانستان.