"أسطول سفن الأشباح" الإيراني .. كابوس اجراءات الحظر

العالم - ايران

وافادت الشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية ، ان صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية التابعة للمحافظين ، نشرت تقريرًا بعنوان "أسطول سفن الأشباح الإيراني" وبينما نُشرت صورة كبيرة لناقلة تابعة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية ابدت رد فعلها على ارتفاع صادرات النفط الإيرانية ومضاعفة شحنات النفط والمنتجات النفطية بشكل كبير.

وتناول هذا التقرير تصدير ما قيمته 22 مليار دولار من النفط الإيراني إلى الصين منذ عام 2021.

مصطلح "سفن الأشباح" ، الذي استخدمته سابقًا وسائل اعلام أخرى مثل وول ستريت جورنال ورويترز ، هو رد فعل على محاولات الناقلات الإيرانية للالتفاف على الحظر ونقل الشحنات حول العالم دون الكشف عن هويتها.

وعلى الرغم من أن الإحصائيات التي أعلنتها وسائل الإعلام والمراكز الأجنبية حول كمية النفط والمنتجات النفطية المصدرة من قبل ايران ليست دقيقة ، إلا أنها تعترف بزيادة صادرات النفط الإيرانية على الرغم من الحظر التي زادت بحسب الرئيس الايراني بنسبة 40 بالمائة.

وبحسب مسؤولين سياسيين واقتصاديين كبار ، فإن أسطول شركة النفط الوطنية الإيرانية ، بصفته خط المواجهة في مكافحة العقوبات ، لعب دورًا مهمًا في زيادة تصدير النفط والمنتجات النفطية الايرانية . وكان هذا الدور من الاهمية بدرجة بحيث اشاد اجتماع لمجلس الوزراء ، بالدور المهم لشركة ناقلات النفط الوطنية في زيادة الصادرات النفطية ، وتمت الإشادة بأداء هذه الشركة.

وفي هذا الصدد ، تحدث خجسته مهر المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية عن أهمية دور شركة النفط الوطنية في إحداث زيادة ملحمية في صادرات النفط والمكثفات الغازية ، واعتبر هذا النجاح ياتي في وقت لم تكن اجراءات الحظر قد تراجعت بل شهدت تشديدا ايضا.