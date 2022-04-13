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شاهد.. عشائر النجف تدين دعوات الجماعات المنحرفة لهدم المقدسات

الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

ادان الناطق باسم عشائر النجف الاشرف في العراق، الشيخ محمد ال عطيه الحدراوي، الدعوات التي اطلقتها جماعات منحرفة لهدم المراقد المقدسة.

العالم - العراق

وقال ان جماعة مايعرف بالصرخي تتلقى الدعم من بعض الدول التي لاتريد الخير للشعب العراقي منها السعودية والامارات، داعيا العشائر والحكومة العراقية الى التصدي لهذا الحركة المنحرفة بكل حزم وقوة.

الجدير ذكره أن وزارة الداخلية أغلقت وفقاً للضوابط القانونية مقار هذه الحركة المنحرفة واعتقلت بمذكرات قضائية المنحرفين المتجاوزين على المشاعر والعقائد لينالوا جزائهم العادل امام القضاء".

وجددت الوزارة تأكيدها ان القانون "هو الطريق الوحيد للقصاص واستعادة الحقوق، وان اي ردود فعل فردية او جماعية غير منضبطة في هذا الشأن تمثل اعتداء مرفوضاً على النظام والقانون وهي سلوكيات مدانة قانوناً ومرفوضة من كل المرجعيات الدينية الرشيدة ولا تخدم سوى اصحاب الفتنة والمتآمرين على السلم الاهلي".

ودعت الوزارة الى تعاون المواطنين في كل المحافظات مع القوى الأمنية "لضبط الأمن وحماية السلم"، مضيفة انها "ستواجه بيد النظام والقانون الساعين الى خلق الفتن او الاساءة للعقائد او المتسببين بالاضرار بالاملاك العامة والخاصة".

والاثنين القت مفارز جهاز الأمن الوطني القبض على شخص تهجم على الرموز الدينية ومراقد آل البيت في بابل.

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