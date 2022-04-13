الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

جروندبرغ: الهدنة توفر فرصة للتوصل الى حل سياسي شامل باليمن

الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

غادر مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن هانس جروندبرغ صنعاء بعد زيارة استمرت ٣ أيام التقى خلالها المسؤوليين اليمنيين لبحث تثبيت الهدنة الانسانية والعسكرية. ودعا جروندبرغ في مؤتمر صحفي قبل مغادرته، الأطراف اليمنية الى الالتزام والانخراط الجاد في تنفيذ الهدنة القائمة.

العالم - خاص العالم

بعد ثلاثة أيام من اللقاءات المتواصلة والمكثفة مع المسؤولين والقوى السياسية في صنعاء يغادر المبعوث الأممي هانس جروندبرغ، مبدياً قبيل مغادرته بعض التفاؤل حول إمكانية صمود الهدنة الإنسانية والعسكرية وانخفاض الأعمال العدائية، ومؤكداً أن الهدنة القائمة يمكن البناءعليها كخطوة من أجل التوصل لحل سياسي شامل..

جروندبرغ أوضح كذلك أن زيارته لصنعاء خرجت بنتائج إيجابية وأن الترتيبات مستمرة لتطبيق بنود الهدنة، ومن ذلك التحضيرات لفتح مطارصنعاء وعقد مشاورات للتوافق حول فتح الممرات الانسانية في تعز ومحافظات أخرى، إذ تصدرت كما يبدو هذه الملفات نقاشات لقاءات المسؤول الدولي مع القوى اليمنية التي تجدد مطالبها بضرورة معالجة الملف الإنساني أولاً..

وتوالت تأكيدات المسؤولين في صنعاء خلال اللقاءات على ضرورة أن يعمل جروندبرغ وفريقه لإنجاح الجهود والتفاهمات المتفق عليها، إذيطالبون الطرف الآخر بالتعامل بجدية فيما يتعلق بتنفيذ وعوده بشأن رفع الحظر عن مطار صنعاء وميناء الحديدة ووقف الخروقات المستمرةفي الجبهات العسكرية.

وتأمل الأوساط اليمنية ان تسهم نتائجُ جولةِ المبعوثِ الأمميِ بإحداث تقدم في حلحلة الأزمة، خاصة وأن هذه الزيارةَ لجروندبرج تتزامن معحراك سياسي مختلف ينُظر إليه أنه كسر حالةَ جمودٍ طويلٍ في ملف السلام اليمني.

روابط ذات صلة

هل تدعم السعودية حقا الإقتصاد اليمني؟

سفير اليمن في إيران: التفاوض يجب أن يكون يمنيا سعوديا

هذا ما كشفه هشام شرف عن تطورات المشهد السياسي باليمن

حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية: أيّ حلول سياسية لابد وأن تتم في اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. آقا محمدي: ان دور الحظر الاقتصادي بدأ بالافول

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. العلاقات الايرانية العراقية الوطيدة ومخرجات زيارة المبعوث الاممي الى صنعاء

علماء يكتشفون وجود صلة وراثية غريبة بين البشر وشقائق النعمان

موسكو: سنعتبر مركبات الناتو التي تنقل أسلحة في أوكرانيا أهدافاً مشروعةً

شاهد بالخريطة/ تطورات اليوم الـ49 للحرب في اوكرانيا

قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟