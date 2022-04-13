جروندبرغ: الهدنة توفر فرصة للتوصل الى حل سياسي شامل باليمن

العالم - خاص العالم

بعد ثلاثة أيام من اللقاءات المتواصلة والمكثفة مع المسؤولين والقوى السياسية في صنعاء يغادر المبعوث الأممي هانس جروندبرغ، مبدياً قبيل مغادرته بعض التفاؤل حول إمكانية صمود الهدنة الإنسانية والعسكرية وانخفاض الأعمال العدائية، ومؤكداً أن الهدنة القائمة يمكن البناءعليها كخطوة من أجل التوصل لحل سياسي شامل..

جروندبرغ أوضح كذلك أن زيارته لصنعاء خرجت بنتائج إيجابية وأن الترتيبات مستمرة لتطبيق بنود الهدنة، ومن ذلك التحضيرات لفتح مطارصنعاء وعقد مشاورات للتوافق حول فتح الممرات الانسانية في تعز ومحافظات أخرى، إذ تصدرت كما يبدو هذه الملفات نقاشات لقاءات المسؤول الدولي مع القوى اليمنية التي تجدد مطالبها بضرورة معالجة الملف الإنساني أولاً..

وتوالت تأكيدات المسؤولين في صنعاء خلال اللقاءات على ضرورة أن يعمل جروندبرغ وفريقه لإنجاح الجهود والتفاهمات المتفق عليها، إذيطالبون الطرف الآخر بالتعامل بجدية فيما يتعلق بتنفيذ وعوده بشأن رفع الحظر عن مطار صنعاء وميناء الحديدة ووقف الخروقات المستمرةفي الجبهات العسكرية.

وتأمل الأوساط اليمنية ان تسهم نتائجُ جولةِ المبعوثِ الأمميِ بإحداث تقدم في حلحلة الأزمة، خاصة وأن هذه الزيارةَ لجروندبرج تتزامن معحراك سياسي مختلف ينُظر إليه أنه كسر حالةَ جمودٍ طويلٍ في ملف السلام اليمني.