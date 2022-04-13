الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالخريطة/ تطورات اليوم الـ49 للحرب في اوكرانيا

الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

تنقل لكم قناة العالم بالتفاصيل والخرائط تطورات العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوما بيوم.

العالم - خاص بالعالم

نبدا من جنوب شرق اوكرانيا حيث اعلنت وزرارة الدفاع الروسية ان أكثر من ألف عنصر في مشاة البحرية الأوكرانية استسلموا لقواتها في مدينة ماريوبول.

وذلك بعد اعلان القوات الانفصالية الموالية لموسكو سيطرتها على 80 بالمئة من مدينة ماريوبول الاستراتيجي المطلة على بحر آزوف.

اما في شرق البلاد فمازالت تؤكد الولايات المتحدة وبريطانيا وايضا اوكرانيا تؤكد وجود مؤشرات جديدة بشان استعداد الجيش الروسي شن هجوم كبير في دونباس شرق البلاد.

اما بشأن التطورات في شمال شرق البلاد قالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخها دمرت مستودعين كبيرين للأسلحة الصاروخية والمدفعية في اقليم خاركيف.

وبالعودة الى شرق البلاد اعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في اقليم دونيتسك ان القوات الأوكرانية استهدف سبع مناطق في الاقليم بمئتي قذيفة وصاروخ.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الصليب الاحمر الروسي يطلب المساعدة من الهلال الاحمر الايراني للنازحين من شرق اوكرانيا

زيلينسكي يحث بروكسل على فرض عقوبات على البنوك والنفط الروسي

شاهد.. بايدن يهدد الهند بسبب موقفها من الملف الأوكراني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. آقا محمدي: ان دور الحظر الاقتصادي بدأ بالافول

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. العلاقات الايرانية العراقية الوطيدة ومخرجات زيارة المبعوث الاممي الى صنعاء

علماء يكتشفون وجود صلة وراثية غريبة بين البشر وشقائق النعمان

موسكو: سنعتبر مركبات الناتو التي تنقل أسلحة في أوكرانيا أهدافاً مشروعةً

شاهد بالخريطة/ تطورات اليوم الـ49 للحرب في اوكرانيا

قوة أمريكية جديدة في البحر الأحمر، لماذا؟