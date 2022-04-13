شاهد بالخريطة/ تطورات اليوم الـ49 للحرب في اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

نبدا من جنوب شرق اوكرانيا حيث اعلنت وزرارة الدفاع الروسية ان أكثر من ألف عنصر في مشاة البحرية الأوكرانية استسلموا لقواتها في مدينة ماريوبول.

وذلك بعد اعلان القوات الانفصالية الموالية لموسكو سيطرتها على 80 بالمئة من مدينة ماريوبول الاستراتيجي المطلة على بحر آزوف.

اما في شرق البلاد فمازالت تؤكد الولايات المتحدة وبريطانيا وايضا اوكرانيا تؤكد وجود مؤشرات جديدة بشان استعداد الجيش الروسي شن هجوم كبير في دونباس شرق البلاد.

اما بشأن التطورات في شمال شرق البلاد قالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخها دمرت مستودعين كبيرين للأسلحة الصاروخية والمدفعية في اقليم خاركيف.

وبالعودة الى شرق البلاد اعلن الانفصاليون الموالون لروسيا في اقليم دونيتسك ان القوات الأوكرانية استهدف سبع مناطق في الاقليم بمئتي قذيفة وصاروخ.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..