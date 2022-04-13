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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

العلاقات الايرانية العراقية الوطيدة ومخرجات زيارة المبعوث الاممي الى صنعاء

العلاقات الايرانية العراقية الوطيدة ومخرجات زيارة المبعوث الاممي الى صنعاء
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

يتناول بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة.. الزيارة الرسمية التي بدأها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الى طهران، تغلب عليها ملفات العلاقات الثنائية والمسائل الامنية والتنسيق بين البلدين ازاء قضايا المنطقة.

العالم - بانوراما

وتاتي هذه الزيارة في خضم ما تشهده المنطقة من احداث اقليمية ارخت بثقلها على العلاقات الدولية والامن الاقليمي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مغادر مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن هانس جروندبرغ العاصمة صنعاء بعد زيارة استمرت ٣ أيام التقى خلالها المسؤوليين اليمنيين لبحث تثبيت الهدنة الانسانية والعسكرية.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن هانس جروندبرغ في مؤتمر صحفي قبل مغادرته، دعا الأطراف اليمنية الى الالتزام والانخراط الجاد في تنفيذ الهدنة القائمة، مؤكداً أن الهدنة توفر فرصة من أجل التوصل لحل سياسي شامل وأن التحضيرات جارية لتنفيذ بنودها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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