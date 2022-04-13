العلاقات الايرانية العراقية الوطيدة ومخرجات زيارة المبعوث الاممي الى صنعاء

العالم - بانوراما

وتاتي هذه الزيارة في خضم ما تشهده المنطقة من احداث اقليمية ارخت بثقلها على العلاقات الدولية والامن الاقليمي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مغادر مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن هانس جروندبرغ العاصمة صنعاء بعد زيارة استمرت ٣ أيام التقى خلالها المسؤوليين اليمنيين لبحث تثبيت الهدنة الانسانية والعسكرية.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن هانس جروندبرغ في مؤتمر صحفي قبل مغادرته، دعا الأطراف اليمنية الى الالتزام والانخراط الجاد في تنفيذ الهدنة القائمة، مؤكداً أن الهدنة توفر فرصة من أجل التوصل لحل سياسي شامل وأن التحضيرات جارية لتنفيذ بنودها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.