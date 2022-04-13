الفصائل الفسطينية تؤكد تدنيس الأقصى سيخرج سيف جديدا من غمده

العالم - مراسلون

القدس تستصرخ وغزة على فوهة بركان فقد تداعت الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل في مكتب قائد حركة حماس بقطاع غزة يحيى السنوار وذلك لبلورة موقف موحد في ظل التهديدات الصهيونية باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة وذبح "القرابين".

وقال القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان: "غزة في حالة جهوزية بمقاومتها، بجماهيرها، وشعبنا الفلسطيني مدعو في كل اماكن تواجدته للتحشيد والجهوزية والمقاومة بكا طواقيمها هي تسخر كل امكانتها للدفاع عن القدس وفلسطين وعلى الاحتلال ان يفهم هذه الرسالة".



الفصائل الفلسطينية المجتمعة اكدت على وحدة الشعب الفلسطيني، وطالبت من الوسطاء التدخل لوقف استفزازات الاحتلال قبل الوصول للحظة الانفجار.

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد القش: "التهديد الصهوني باقتحام الاقصى وذبح القرابين فيه والتهديد الصهيوني باقتحام جنين والقيام بمذبحة فيها على اثر مذبحة قبل 20 سنة، اليوم نؤكد رفضنا له وعدم السماح به وان سلاح المقاومة في غزة الذي يتواجد اليوم كرفع المشروع الوطني لن يكون معزول عن هذه المعركة".

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبوظريفة: "الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني بما فيها القدس والمقدسات اذا ما مساه الاحتلال ولعب بالنار، وعليه ان يتحمل التداعيات والنتائج التي ستترتب على ذلك".

وقال ممثل حركة فتح في الجتماع الفصائل: "فتح وشعبنا الفسطيني يؤكدونا ان القدس هي في حالة اشتباك دائم واهالي القدس في حالة نضال دائم ضد هذا العدوان،وهذا اللقاء باعتقادي انه ايضا يضم الجميع لان، القدس هي عنوان للجميع واتفاق للجميع".

فصائل غزة تحذر والقلوب ترحل صوب المسجد الاقصى وسيف القدس ليس عنا ببعيد.

نسيم القدس هبا على غزة فلامس روح مقاومتها التي اجتمعت اليوم لتؤكد على ان تدنيس الأقصى سيكون شرارة الذي ستخرج سيف جديدا من غمده عما قريب.

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