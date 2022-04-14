الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد مواطن سوري بانفجار لغم من مخلفات "داعش" في تدمر

استشهاد مواطن سوري بانفجار لغم من مخلفات
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطن سوري يعمل على حفارة بانفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

العالم-سوريا

وانفجر لغم أرضي من مخلفات إرهابيي (داعش) مساءأمس بحفارة آبار للمياه في منطقة البيارات بمحيط مدينة تدمر ما أدى إلى إصابة عامل الحفارة إصابات بليغة أدت لاحقاً إلى استشهاده ووقوع أضرار بالحفارة.

ولفت مراسل سانا إلى أنه تم نقل العامل إلى مشفى كرم اللوز في حمص لكنه فارق الحياة جراء إصابته البليغة.

وتواصل وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري عمليات تمشيط وتطهير المناطق التي يتم تحريرها من التنظيمات الإرهابية في أنحاء البلاد ونزع الألغام والعبوات الناسفة التي عمد الإرهابيون إلى زرعها وإخفائها في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية والطرقات لإيقاع أكبر قدر من الضحايا وتدمير الممتلكات وترهيب الأهالي.

روابط ذات صلة

تواصل تسوية أوضاع المطلوبين في دير الزور والرقة وحلب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس.. ارتفاع الاعتداءات على الصحفيين في شهر مارس

المقـاومة الفلسطينية تطلق النار تجاه طائرات الاحتلال المسيرة في سماء مخيم جنين

استشهاد مواطن سوري بانفجار لغم من مخلفات "داعش" في تدمر

رايتس ووتش: أمريكا تدين جرائم روسية في أوكرانيا ارتكبتها هي في اليمن

مساعد رئيس الجمهورية: استخدام التكنولوجيا المعرفية هو الطريق الوحيد للتخلص من التبعية الغذائية

رئيس الجمهورية: نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة