واشنطن تعيد انعاش تنظيم "داعش" في سوريا

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واضاف الخبير بشؤون الحركات الارهابية انه عمليا لم تعطى للعراق قذائف الدبابات والطائرات التي كانت تحتاج اليها وانما استفادت من الطائرات الايرانية لمواجهة "داعش" ايام حكومة المالكي.

واشار هادي القبيسي الى ان امريكا لم تعاني من ازمات من حضور "داعش" انما كان مفيدا جدا في استهداف النظام السوري والدولة العراقية وقوى المقاومة.

واكد انه عمليا "داعش" كان خادما للسياسات الامريكية حتى لو لم يكن على علاقة به وهناك مؤشرات تؤكد ان الامريكي غض الطرف عن 90% من نشاط "داعش" في سوريا والعراق.

وشدد على ان السجون الامريكية لدى "قسد" مليئة بالاف المقاتلين من "داعش" والتي تعتبر محاضن لابناء الداعشيين الذين يتم اعدادهم ليصبحوا مقاتلين.

كما قال الخبير الاستراتيجي اسامة دنورة ان الاشتباكات ما بين العناصر الارهابية احيانا يكون بترتيب من اجهزة استخبارات خارجية لاهداف تكتيكية واحيانا بهدف اضعاف هذه التنظيمات لكي لا يكون لاحدهم نوع من استقلالية القرار.

واكد الخبير الاستراتيجي ان اغتيال زعيم "داعش" السابق في منطقة قريبة من حاجز ما يطلق عليه "هيئة تحرير الشام" او تنظيم "القاعدة" كان هذا مؤشرا على ان من يعطي التعليمات للتنظيمين هو واحد.

وشدد اسامة دنورة على ان هناك محاولة امريكية لتثبيت زعامة عوض جمعة البدري على حساب القيادات التي تنتمي الى منطقة المغرب العربي او سواها لتكريس الزعامة العراقية حتى لا تنشط عالميا وتضر باوروبا.

من جهته استبعد الناشط في حزب العمال البريطاني عمر اسماعيل ان تريد امريكا اختفاء "داعش" تماما خاصة في سوريا والعراق لان هناك تبادل منفعي فيما بينهما في سياستهما المختلفة بالمنطقة.

https://www.alalam.ir/news/6128798