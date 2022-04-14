بالفيديو.. لليوم الخامس على التوالي "قسد" تحاصر الحسكة

العالم - سوريا

بعد الاستيلاء على المخابز الحكومية بقوة السلاح، ومنع دخول الطحين والمحروقات إليها بقصد زيادة الضغط على الأهالي وحرمانهم لقمة عيشهم.

يأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها هذه المجموعات بحق أهالي الجزيرة السورية مثل التجنيد الاجباري وتجنيد القصر والاستيلاء على المدارس والجامعات لتصل اليوم إلى محاربة الأهالي برغيف خبزهم، ومنعهم من الحصول على موادهم الغذائية الأساسية خاصة ونحن نعيش أيام شهر رمضان المبارك.

مناشدات الأهالي باتت ترتفع أكثر فأكثر، بسبب إجراءات هذه المجموعات التعسفية بحقهم، وما آلت عليه الأوضاع المعيشية المتردية نسبة لذلك.

عمليات مدروسة تقوم بها هذه الميليشيات بتوجيه مباشر من داعمها الأمريكي، بهدف خلق ساحة متجددة بالصراعات الداخلية وما معها من تجويع وتجهيل وسرقة للخيرات.

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