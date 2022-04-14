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فلسطين .. بيان صادر عن حركة فتح الانتفاضة

فلسطين .. بيان صادر عن حركة فتح الانتفاضة
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

نعت حركة فتح الانتفاضة في فلسطين الشهيدين البطلين شأس كممجي ومصطفى ابو الرب الذين إرتقيا فجر اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الصهيوني في كفر دان جنين بالضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وجاء في بيان حركة فتح الانتفاضة أن"دماء الشهداء ستبقى منارة وبوصلة لكل الأحرار الصادقين السائرين نحو القدس والأقصى وفلسطين من نهرها إلى بحرها".

وأضاف البيان أن "دماء الشهيدين كممجي وابو الرب وكل الشهداء لن تذهب هدرًا وستزيد شعبنا إصرارًا على الاستمرار بالمقاومة ومجابهة الاحتلال مهما عظمت التضحيات".

ودعت حركة فتح الانتفاضة كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد العدو الصهيوني ومستوطنيه في كافة أزقة وشوارع المدن الفلسطينية وقراها ومُخيّماتها بالضفة والقدس و الداخل المحتل.

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