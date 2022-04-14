فلسطين .. بيان صادر عن حركة فتح الانتفاضة

العالم - فلسطين

وجاء في بيان حركة فتح الانتفاضة أن"دماء الشهداء ستبقى منارة وبوصلة لكل الأحرار الصادقين السائرين نحو القدس والأقصى وفلسطين من نهرها إلى بحرها".

وأضاف البيان أن "دماء الشهيدين كممجي وابو الرب وكل الشهداء لن تذهب هدرًا وستزيد شعبنا إصرارًا على الاستمرار بالمقاومة ومجابهة الاحتلال مهما عظمت التضحيات".

ودعت حركة فتح الانتفاضة كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المقاومة بكافة أشكالها ضد العدو الصهيوني ومستوطنيه في كافة أزقة وشوارع المدن الفلسطينية وقراها ومُخيّماتها بالضفة والقدس و الداخل المحتل.