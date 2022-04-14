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استهداف قافلة عسكرية اميركية بعبوة ناسفة في العراق

استهداف قافلة عسكرية اميركية بعبوة ناسفة في العراق
الخميس ١٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل اعلام عراقية، فجر اليوم الخميس، بأن قافلة عسكرية لوجستية اميركية تم استهدافها بعبوة ناسفة في بغداد.

العالم-العراق

وذكرت قناة "صابرين نيوز" في موقعها على التلغرام في خبر عاجل انه تم استهداف قافلة لوجستية تابعة لجيش الولايات المتحدة في محافظة بغداد.

واضافت ان الهجوم المذكور تم تنفيذه بعبوة ناسفة تم نصبها على جانب الطريق.

ولم ترد بعد تفاصيل عن حجم الخسائر او الاضضرار المحتملة في هذه العمليات.

وفي وقت لاحق، اعلن فصيل عراقي يطلق على نفسه "اصحاب الكهف" مسؤوليته عن تنفيذ الهجوم على القافلة الاميركية في طريق الشعلة السريع ببغداد.

الجدير بالذكر انه بعد مصادقة البرلمان العراقي على خروج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية وتقاعس بغداد في هذا الامر، تتعرض القوافل الاميركية للاستهداف بشكل مستمر واحيانا عدة مرات في اليوم الواحد.

وكان البرلمان العراقي قد صادق على خروج القوات الاجنبية من العراق في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠ بعد تنفيذ القوات الاميركية الارهابية اغتيال الشهيد قاسم سليماني القائد السابق لقوة القدس بالحرس الثوري والشهيد ابومهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقهما قرب مطار بغداد الدولي.

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