دراسة جديدة تكشف عن فوائد الصيام

العالم-منوعات

وبحسب موقع "شان تايمز" فقد بينت الدراسة التي أجراها باحثون أميركيون أن النظام الغذائي "يعيد تنشيط الجسم".

وقال الخبراء إن النتائج "يحتمل أن تكون مثيرة للغاية" لأنها يمكن أن تصبح "علاجا جديدا للسكري".

وفي التجارب، تم وضع الفئران على شكل معدل من "النظام الغذائي المحاكي للصيام"، وتبين أن النظام الغذائي يجدد نوعا خاصا من الخلايا في البنكرياس يسمى خلايا "بيتا".

وتعتبر هذه الخلايا التي تكتشف السكر في الدم وتطلق هرمون الأنسولين إذا ارتفع بشكل كبير.

وكشف الدكتور في جامعة جنوب كاليفورنيا، فالتر لونغو، أنهم "استنتجوا أنه من خلال دفع الفئران إلى حالة صيام حادة، ثم إعادتها للوضع المعتاد، عن طريق تجويعها ثم إطعامها مرة أخرى، يتم تحفيز الخلايا في البنكرياس، في نوع من إعادة البرمجة التي تعيد بناء جزء العضو الذي لم يعد يعمل".

وأردف لونغو: "من الناحية الطبية، من المحتمل أن تكون هذه النتائج مهمة للغاية لأننا أظهرنا -على الأقل في نماذج الفئران- أنه يمكنك استخدام النظام الغذائي لعكس أعراض مرض السكري".

وأوضح: "علميا ربما تكون النتائج أكثر أهمية لأننا أظهرنا أنه يمكنك استخدام النظام الغذائي لإعادة برمجة الخلايا دون الحاجة إلى إجراء أي تغييرات وراثية".