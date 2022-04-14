عمل درامي يثير جدلا واسعا في تونس

العالم-تونس

ويتناول المسلسل قضية رجل ستيني ثري استغل فقر العاملة المنزلية التي لا يتجاوز عمرها 18 سنة للزواج بها عرفيا أي خارج الأطر القانونية رغم كونه متزوجا، متعللا بأن الدين يشرّع له الزواج بأربعة نساء.

وتفرض التشريعات التونسية عقوبات على المخالفين للصيغ القانونية للزواج، حيث تنص مجلة الأحوال الشخصية على منع تعدد الزوجات، "فكل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك".

وتونس هي أول دولة عربية تبطل تعدد الزوجات بقانون أساسي صدر سنة 1957، وهي لا تزال إلى اليوم إحدى الدول الإسلامية القلائل التي تمنع الزواج بثانية أو الزواج خلافا للصيغ القانونية.

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